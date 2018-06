New York (AFP) Die Fastfoodkette Burger King übernimmt den kanadischen Konkurrenten Tim Hortons für rund 11,4 Milliarden Dollar (8,6 Milliarden Euro). Den Preis zahle das Unternehmen in bar und in Aktien, teilte Burger King am Dienstag mit. Mit der Übernahme entstehe die drittgrößte Fastfoodkette der Welt.

