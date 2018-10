Los Angeles (AFP) Die Kultserie "Breaking Bad" ist erneut mit dem Emmy in der Kategorie bestes Drama ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung der US-Fernsehpreise am Montagabend in Los Angeles wurde mit Bryan Cranston auch der Hauptdarsteller der Serie um einen krebskranken Chemielehrer, der zum Drogenhersteller wird, ausgezeichnet. Zudem erhielten Aaron Paul und Anna Gunn aus dem "Breaking Bad"-Team die Emmys als beste Nebendarsteller. Beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie wurde Julianna Margulies für ihre Auftritte in "The Good Wife".

