Washington (AFP) Die USA planen nach Angaben eines Regierungsvertreters Aufklärungsflüge über Syrien, mit denen mögliche Luftangriffe auf Dschihadisten vorbereitet werden sollen. Dabei sollten unter anderem Drohnen eingesetzt werden, sagte am Montagabend in Washington der Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte. Die Aufklärungsflüge sollten eine genaueres Bild über Stärke und Stellungen der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) ergeben. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" sollen die Aufklärungsflüge bereits "in Kürze" beginnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.