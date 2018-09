New York (AFP) Weil er für besonders schöne Fotoaufnahmen bis auf die Spitze der Brooklyn Bridge kletterte, ist ein russischer Tourist in New York festgenommen worden. Jaroslaw Kolschin wurde nach Angaben aus Justizkreisen am Montag formell von einem Gericht der US-Metropole angeklagt, das zugleich eine Kaution von 5000 Dollar (3790 Euro) für seine Freilassung festlegte. Diese Summe konnte der 24-Jährige bis zum Abend nicht aufbringen, so dass er zunächst weiter im Gefängnis blieb.

