New York (AFP) Der milliardenschwere US-Investor Warren Buffett will der US-Fastfoodkette Burger King einem Zeitungsbericht zufolge bei der Übernahme des kanadischen Konkurrenten Tim Hortons finanziell unter die Arme greifen. Buffett werde ein Viertel der nötigen Summe beisteuern, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag. Der Starinvestor hatte sich in der Vergangenheit wiederholt dafür ausgesprochen, Superreiche mit höheren Steuern zu belasten. Burger King könnte aber durch die Fusion steuerlich besser wegkommen, weil das neue Unternehmen seinen Sitz in Kanada und nicht in den USA haben soll.

