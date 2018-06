Paris (SID) - Frankreichs Biathlon-Star Martin Fourcade (25) ist mitten in der Saisonvorbereitung am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt. Das gab der französische Ski-Verband FFS am Dienstag bekannt.

"Kürzlich durchgeführte medizinische Untersuchungen aufgrund von Martins ungewöhnlich starker Erschöpfung seit Anfang Juli (...) haben ergeben, dass er dieses Virus hat", hieß es in der Mitteilung. Das bedeute, dass der 25 Jahre alte Doppel-Olympiasieger von Sotschi kein intensives Training absolvieren dürfe.

Bei der Erkrankung fühlen sich Betroffene extrem müde. Trotzdem peile Fourcade weiterhin die parallele Teilnahme am Biathlon- und Langlauf-Weltcup an. Wie lange ihn die Krankheit noch beeinträchtigen wird, sei aber nicht abzuschätzen, so die FFS weiter. Der Weltcup beginnt im November.

Bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi hatte Fourcade Gold im Einzelrennen sowie in der Verfolgung gewonnen.