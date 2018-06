Bangui (AFP) In der Zentralafrikanischen Republik sind bei Gefechten zwischen rivalisierenden Gruppen der Seleka-Milizen mindestens 25 Kämpfer getötet worden. Ein Offizier der Truppe der Afrikanischen Union (Misca) sagte, die Kämpfe im Zentrum der Stadt Bambari dauerten am Dienstag weiter an. Französische und afrikanische Soldaten seien gemeinsam mit der örtlichen Polizei im Einsatz, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Demnach stehen sich bei dem Konflikt Einheiten von General Joseph Zoundéko und General Ali Djarras gegenüber.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.