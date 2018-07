San Francisco (dpa) - Apple plant laut einem Medienbericht für kommendes Jahr ein deutlich größeres Modell seiner iPad-Tablets.

Das Gerät solle einen Bildschirm in Notebook-Größe mit einer Diagonale von 12,9 Zoll (knapp 32,8 cm) bekommen, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag. Apples Produktionspartner bereiteten einen Start der Fertigung im ersten Quartal 2015 vor, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

Erste Hinweise auf ein mögliches größeres iPad hatte es bereits vor gut einem Jahr gegeben. So schrieb das "Wall Street Journal" im Juli 2013, Apple lasse ein Tablet mit einer Bildschirmdiagonale von knapp 13 Zoll testen. Damals war auch von Experimenten mit deutlich größeren iPhones die Rede - sie werden bei der nächsten Erneuerung von Apples Smartphone-Modellpalette in diesem Herbst erwartet.

Zugleich ist Apple bekannt dafür, viele verschiedene Prototypen auszuprobieren, die nicht auf den Markt kommen. So kochten in den vergangenen Jahren immer wieder Spekulationen über einen Apple-Fernseher hoch, der immer noch nicht verkauft wird. Und auch ein kleines günstiges iPhone-Modell kam nie in den Handel.

Die iPad-Verkäufe hatten sich zuletzt abgeschwächt. So sank der Absatz im zweiten Quartal im Jahresvergleich um neun Prozent auf knapp 13,3 Millionen Geräte. Konzernchef Tim Cook zeigt sich aber weiterhin zuversichtlich, dass die Geräteklasse noch eine große Zukunft hat.

Der Markt passiere so etwas eine Bremsschwelle auf einer Fahrbahn, "ich habe das in jeder Produktkategorie gesehen", sagte er jüngst dem Technologieblog "Recode". Apple will die Verkäufe unter anderem mit einem stärkeren Fokus auf Unternehmen wieder ankurbeln und ging dafür eine umfassende Partnerschaft mit IBM ein.

Im Firmenumfeld gelten größere Tablets als aussichtsreiche Geräteklasse. Microsoft will mit seinem neuen Modell Surface Pro 3 mit 12-Zoll-Display eine Alternative zu klassischen Notebooks bieten. Auch Samsung hat ein Modell mit gut 12 Zoll großem Bildschirm im Angebot. Apple verkauft aktuell iPads mit Bildschirmgrößen von 9,7 und 7,9 Zoll.

