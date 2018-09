Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenpaket gegen Sozialmissbrauch bei so genannten Armutszuwanderern auf den Weg gebracht. Die Minister für Inneres und Arbeit, Thomas de Maizière (CDU) und Andrea Nahles (SPD), legten dem Kabinett am Mittwoch in Berlin den Gesetzentwurf vor, der Entlastungen für die besonders betroffenen Kommunen vorsieht, aber auch die Möglichkeit von Ausweisungen und Einreisesperren für Zuwandern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.