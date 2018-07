Hamburg (AFP) Fernsehen bleibt die beliebteste Freizeitbeschäftigung der Deutschen. Fast jeder Bürger (97 Prozent) schaltet wenigstens einmal pro Woche den Fernseher ein, wie aus dem am Mittwoch in Hamburg veröffentlichten Freizeitmonitor der Stiftung für Zukunftsfragen hervorgeht. Fernsehen liegt demnach zum 25. Mal in Folge auf dem ersten Platz in der Umfrage. Auf dem zweiten und dritten Rang der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen folgen Radio hören (90 Prozent) und von zu Hause aus telefonieren (87 Prozent).

