Leipzig (AFP) Wenige Tage vor der Landtagswahl will sich in Sachsen keine Wechselstimmung einstellen. Die seit 1990 regierende CDU wird aller Voraussicht nach wieder stärkste Partei werden. Also alles wie gehabt? Nicht ganz, denn Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) wird sich wohl einen neuen Partner suchen müssen. Die Chancen, dass die bisher mitregierende FDP in Sachsen ihre letzte Bastion verteidigen kann, stehen schlecht. Umfragen sehen die Liberalen deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde. Hingegen könnte die eurokritische AfD in den Landtag einziehen - was die Bündnisspekulationen anheizt.

