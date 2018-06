Kiew (AFP) Wenige Stunden nach dem Gespräch zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und seinem ukrainischen Kollegen Petro Poroschenko in Minsk sind nach Darstellung der ukrainischen Armee wieder russische Soldaten in die Ostukraine eingedrungen. Eine Kolonne von hundert Panzern, Truppentransportern und Grad-Raketenwerfern habe die Grenze überschritten, teilte das Militär am Mittwoch mit. Russlands Außenminister Sergej Lawrow betonte, die Ukraine müsse ein "angenehmes" Land für die dort lebenden Russen bleiben.

