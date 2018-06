Berlin (AFP) Im Ukraine-Konflikt hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verstärkte Anstrengungen der sogenannten Kontaktgruppe aus Vertretern der Ukraine, Russlands sowie der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verlangt. Die Kontaktgruppe müsse "ihre Bemühungen um einen Waffenstillstand und eine effektive Grenzsicherung intensivieren", ließ Merkel am Mittwoch nach einem Telefonat mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Berlin mitteilen. Russland sei aufgerufen, "hierzu seinen Teil beizutragen".

