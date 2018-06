Berlin (AFP) Die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen in Deutschland sind einer neuen Studie zufolge deutlich größer als bisher gedacht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), aus dem die Tageszeitung "Die Welt" am Mittwoch vorab berichtete. "Frauen erzielen im Durchschnitt nur die Hälfte der Einkommen von Männern", heißt es in der Analyse, die erstmalig Daten aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik getrennt nach Geschlechtern aufbereitet.

