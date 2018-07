Jouy-en-Josas (AFP) Nach der Regierungsumbildung in Frankreich unter anderem infolge kritischer Bemerkungen in Richtung Deutschland hat Regierungschef Manuel Valls eine enge Partnerschaft zwischen Berlin und Paris beschworen. "Europa braucht mehr denn je ein starkes, dauerhaftes und leistungsfähiges Bündnis zwischen Frankreich und Deutschland", sagte Valls am Mittwoch bei einem Treffen des französischen Unternehmerverbands Medef in Jouy-en-Josas bei Paris. Mit Blick auf die Wirtschafts- und Haushaltspolitik in der Eurozone fügte er hinzu, es könne nicht darum gehen, "sich aus der Verantwortung zu stehlen, indem Regeln geändert oder notwendige Reformen unterlassen werden".

