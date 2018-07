Köln (SID) - Für den in der laufenden Saison noch sieglosen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel soll nach dem enttäuschenden Abschneiden beim Großen Preis von Belgien neues Material Abhilfe schaffen. Das Auto des 27 Jahre alten Heppenheimers bekommt vom Red-Bull-Team für das kommende Rennen in Monza/Italien (7. September) ein neues Chassis.

"Ich kann Sebastian verstehen, dass er frustriert ist. Besonders da der Teamkollege gewinnt. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich ein neues Chassis für ihn bauen", sagte Motorsportchef Helmut Marko dem Magazin Auto Bild Motorsport. Vettel hatte das Rennen in Spa als Fünter beendet, Teamkollege Daniel Ricciardo (Australien) gewann den zwölften WM-Lauf.

Vettel hatte nach dem Rennen sein Auto als "unberechenbar" bezeichnet und mit harschen Worten Kritik geübt: "Man schickt mich an die Front, es wird scharf geschossen und es kommt mir vor, als hätte ich einen Holzknüppel in der Hand." Bereits vor dem Großen Preis von Spanien im Mai war das Chassis an Vettels Auto gewechselt worden.