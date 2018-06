Paris (AFP) Eine Finanzaffäre in Frankreich hat IWF-Chefin Christine Lagarde in schwere Bedrängnis gebracht: Wegen ihrer Verwicklung in die sogenannte Tapie-Affäre wurde ein formelles Ermittlungsverfahren gegen die 59-Jährige eingeleitet. Ihr werde in der Affäre um millionenschweren Schadenersatz für einen Geschäftsmann eine "einfache Nachlässigkeit" zur Last gelegt, sagte Lagarde am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Einen Rücktritt als IWF-Chefin schloss sie aus.

