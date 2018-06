Berlin (dpa) - Die Stiftung für Zukunftsfragen stellt heute in Berlin eine Studie zum Freizeitverhalten der Bundesbürger vor. Der "Freizeit-Monitor 2014" zeigt unter anderem, womit die Menschen hierzulande ihre Freizeit verbringen und was ihnen ihre freie Zeit wert ist. Nach vorab veröffentlichten Ergebnissen gaben 27 von 100 Befragten an, dass sie weniger Geld in Kauf nähmen, wenn sie dafür mehr Freizeit zu Verfügung hätten. Zudem gaben 20 Prozent an, mindestens einmal pro Monat in der Freizeit zusätzliches Geld zu verdienen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.