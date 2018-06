Dortmund (SID) - Angesichts der Verletztenmisere schließt Trainer Jürgen Klopp vom deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund einen weiteren Neuzugang "nicht komplett aus". "Wir überlegen, aber im Moment tut sich da nichts", fügte der 47-Jährige in der Pressekonferenz im Vorfeld des Bundesliga-Auswärtsspiels am Freitag (20.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg an.

Erstmals in der neuen Saison mit Weltmeister Roman Weidenfellen im Tor, aber ohne den weiterhin individuell trainierenden Mats Hummels wird der BVB die Partie in Augsburg bestreiten. Hoffnung auf eine Rückkehr in den Kader besteht bei Neuzugang Adrian Ramos und Mittelfeldspieler Sven Bender. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen Jakub Blaszczykowski (Trainingsrückstand), Nuri Sahin, Oliver Kirch, Marcel Schmelzer und Ilkay Gündogan (alle Reha).

"Wir sind noch lange nicht fertig eine Mannschaft zu entwickeln. Zu viele Spieler sind aus den unterschiedlichen Gründen noch nicht dabei. Unsere personelle Situation müssen wir derzeit so akzeptieren wie sie ist", sagte Klopp und erwartet von seiner Mannschaft eine Reaktion nach dem 0:2 zum Auftakt gegen Bayer Leverkusen. "Aber wir treffen auf einen Gegner, der ebenso wie wir gestartet ist. Wir wissen, wie schwer es wird", so Klopp.