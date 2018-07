Abuja (SID) - Der Präsident des nigerianischen Fußball-Verbandes, Aminu Maigari, ist am Mittwoch wieder aus dem Gefängnis entlassen worden. Der 58-Jährige war am Dienstag im Vorfeld einer Mitgliederversammlung von der Direktion des Staatssicherheitsdienstes festgenommen worden. In seiner Abwesenheit wählten die Vorstandsmitglieder Chris Giwa zum neuen Präsidenten. Giwa bezog bereits am Mittwochmorgen sein Büro in der Hauptstadt Abuja.

"Maigari wurde am Morgen entlassen", sagte einer seiner Mitarbeiter: "Es wurde aber keine Anklage gegen ihn erhoben. Er wurde also nur inhaftiert, um nicht an der Versammlung teilnehmen zu können." Nigerias Sportminister Tammy Danagogo gab daraufhin bekannt, dass Maigari seinen Posten bereits verlassen hat.