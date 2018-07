Hamburg (dpa) - Erstmals behandeln Ärzte in Deutschland einen an Ebola erkrankten Menschen. Ein Spezialjet mit dem infizierten Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation an Bord landete am Vormittag auf dem Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel. Von dort brachte ein Infektionsrettungswagen den Epidemie-Experten in das Behandlungszentrum für hoch ansteckende Erkrankungen am Universitätsklinikum Eppendorf. Zum genauen gesundheitlichen Zustand des Ebola-Erkrankten will sich das UKE nicht äußern.

