London (AFP) Wegen schlechter Kreditberatung für Immobilienkäufer muss die Royal Bank of Scotland (RBS) ein Bußgeld in Millionenhöhe zahlen. RBS und ihre Tochter NatWest müssten knapp 14,5 Millionen Pfund (18,2 Millionen Euro) wegen "schwerwiegender Mängel" bei der Beratung zu Immobilienkrediten zahlen, teilte die britische Finanzaufsicht am Mittwoch mit. Nur zwei von 164 Kreditverträgen, die zwischen Juni 2011 und März 2013 abgeschlossen worden seien, hätten allen Anforderungen genügt.

