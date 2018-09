Neu Delhi (AFP) Die indische Regierung hat den US-Konzern PepsiCo aufgefordert, den Zuckergehalt in seinen Limonaden zu reduzieren. Dies habe der für Lebensmittel zuständige Minister Harsimrat Kaur Badal bei einem Treffen am Dienstag an PepsiCo-Chefin Indra Nooyi herangetragen, teilte sein Ministerium am Mittwoch mit. Der Getränkehersteller äußerte sich zunächst nicht zu der Forderung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.