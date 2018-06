Gaza (dpa) - Seit einer Waffenruhe im Gaza-Krieg hat es keine Luftangriffe mehr im Gazastreifen gegeben. Es seien auch keine Raketen mehr auf Israel abgefeuert worden, bestätigte eine Armeesprecherin in Tel Aviv. In Gaza hatten Tausende das Ende der Gewalt gefeiert. US-Außenminister John Kerry lobte Ägypten für seine Vermittlerrolle in dem Konflikt. Israel und die militanten Palästinensergruppen hatten zuvor eine umfassende Vereinbarung getroffen. Unter anderem sollen die Grenzen zwischen Israel und dem Gazastreifen für humanitäre Hilfe und Baumaterialien geöffnet werden.

