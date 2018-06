Berlin (dpa) - Deutschland könnte aus Sicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in eine Rezession abrutschen.

Es deute sich an, dass die Produktion stagniere, teilte das DIW am Mittwoch in Berlin mit. "Die Gefahr einer Rezession ist durchaus ernst zu nehmen", sagte Konjunkturchef Ferdinand Fichtner.

Von einer Rezession sprechen Ökonomen, wenn die Wirtschaftsleistung in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen nicht wächst.

Von April bis Juni war das Bruttoinlandsprodukt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 0,2 Prozent geschrumpft.

Zu den Belastungsfkktoren zählt das DIW eine schwächere Weltkonjunktur, die unsichere Lage in Italien und Frankreich, den Ukrainekonflikt und die Krisenherde im Nahen Osten.

