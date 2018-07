Osnabrück (dpa) - Aufatmen bei den knapp 2300 Mitarbeitern des zum Verkauf stehenden Osnabrücker Tiefkühltortenbäcker Coppenrath & Wiese: bis zum 30. Juni 2018 schreibt eine Betriebsvereinbarung die Beschäftigungssicherung fest.

"Die Gesellschafter haben die Geschäftsführung dazu schriftlich ermächtigt", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwoch: "Das gibt ein hohes Maß an Sicherheit." Bis zuletzt sei verhandelt worden, bevor die Regelung auf einer am Vortag in Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen) abgehaltenen Betriebsversammlung verkündet wurde.

Die Vereinbarung bedeutet konkret, dass künftige Investoren den Betrieb nur mit der Beschäftigungsgarantie übernehmen können. Der Bielefelder Konzern Dr. Oetker gilt als Favorit für den Kauf.

Die Pressestelle des Unternehmens betonte am Mittwoch, dass bis zum 30. Juni 2018 auch die Fortführung der betrieblichen Altersvorsorge gesichert sei und das Unternehmen nur als Einheit verkauft werden soll.

Einzelne Betriebsteile könnten nicht herausgelöst werden. "Das ist ein wichtiger Schritt, über den wir uns sehr freuen", sagte Mohamed Boudih von der NGG Münsterland. "Nun erwarten wir, dass diese Vereinbarung auch eingehalten wird."

Betriebsbedingte Kündigungen, die wegen des Unternehmensverkaufs oder aufgrund daraus resultierender Synergieeffekte ausgesprochen werden, sind daher bis Mitte 2018 ausgeschlossen.

"Die jetzt verbindlich gemachten Zusagen sind das Herzstück eines Forderungskatalogs, den Gewerkschaft und Gesamtbetriebsrat bereits im Mai vorgelegt hatten", betonte die NGG in einer Erklärung.

Deutschlands größten Tiefkühltorten-Hersteller Coppenrath & Wiese setzt mit Torten, Aufbackbrötchen und Desserts pro Jahr mehr als 400 Millionen Euro um. Gegründet worden war das Familienunternehmen 1975 von Aloys Coppenrath und seinem Vetter Josef Wiese. Wiese schied 2004 aus dem Unternehmen aus. Coppenrath starb im März 2013 im Alter von 79 Jahren. Der Produktionsstandort ist im westfälischen Mettingen unweit von Osnabrück.

Coppenrath & Wiese