Berlin (dpa) - Schlagersänger Heino (75) soll in der neuen Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") am Jurypult sitzen.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung verhandeln Heinos Management und der Sender RTL seit Wochen über den Einstieg, es fehlten nur noch die Unterschriften. "Wir planen momentan die neue Staffel und sprechen mit mehreren Personen. Wir werden uns erst dann äußern, wenn alle Verträge unterschrieben sind", sagte eine Sendersprecherin der Nachrichtenagentur dpa.

In den vergangenen Staffeln gab es immer wieder überraschende Personalien in der "DSDS"-Jury. Zuletzt saßen dort neben Urgestein Dieter Bohlen (60) der Rapper Kay One (29), Schlagersängerin Marianne Rosenberg (59) und Popmusikerin Mietze Katz (35). Die zwölfte Staffel der Show wird Anfang kommenden Jahres ausgestrahlt.

Homepage der Sendung