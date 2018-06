Genf (AFP) Erstmals seit dem Jahr 2007 ist ein Hilfskonvoi des UN-Welternährungsprogramms (WFP) über die ägyptische Grenze in den Gazastreifen gelangt. Wie die UN-Organisation am Mittwoch in Genf mitteilte, transportierten die 18 Lastwagen insgesamt 15.600 Lebensmittelpakete. Sie reichen demnach für 50.000 Menschen für fünf Tage. Ein zweiter Konvoi soll in den kommenden Tagen das seit Jahren abgeriegelte Küstengebiet erreichen, dessen Infrastruktur bei den wochenlangen israelischen Luftangriffen schwer beschädigt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.