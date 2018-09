Lagos (AFP) In Nigeria ist ein Priester im Alter von angeblich 114 Jahren gestorben. Der nach eigenen Angaben im August 1900 geborene Samuel Akinbode Sadela erlag am Sonntag einer Krankheit, wie ein Vertreter seiner Gemeinde am Mittwoch in der Küstenmetropole Lagos sagte. Mangels Dokumenten konnte der Kirchenmann sein Geburtsdatum nicht belegen, sonst wäre er offiziell der älteste noch lebende Mensch der Welt gewesen.

