Bukarest (AFP) In Rumänien, das unter strenger Kontrolle des Internationalen Währungsfonds (IWF) steht, ist am Mittwoch der 37-jährige Abgeordnete Darius Valcov zum neuen Haushaltsminister ernannt worden. Der Sozialdemokrat nimmt damit eine Schlüsselposition in der linksgerichteten Regierung ein, die das Haushaltsdefizit des Landes im laufenden Jahr auf 2,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) drücken will. Im vergangenen Jahr hatte das Defizit bei 2,5 Prozent des BIP gelegen.

