Harare (AFP) In Simbabwe haben Sondereinheiten der Polizei am Mittwoch einen Oppositionsprotest niedergeknüppelt. Dutzende Teilnehmer einer von der Opposition organisierten Demonstration wurden festgenommen, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Die Sicherheitskräfte gingen auf etwa hundert Kundgebungsteilnehmer los, die in der Hauptstadt Harare gegen die grassierende Arbeitslosigkeit demonstrierten. Zu den Protesten hatte die Partei Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC) von Oppositionsführer Morgan Tsvangirai aufgerufen.

