Buñol (AFP) Tausende Menschen haben im ostspanischen Buñol die traditionelle Tomatenschlacht gefeiert. Halbnackte begeisterte Besucher aus aller Welt bewarfen sich am Mittwoch in den Straßen des Ortes mit dem roten Gemüse oder suhlten sich in zerquetschten Tomaten und dem Saft. Zuvor hatten die Feierwütigen bereits in freudiger Erwartung der etwa einstündigen Schlacht etliche Bierhumpen und Sangriagläser geleert. Johlend empfingen sie dann die Lastwagen, von deren Ladeflächen aus Jugendliche insgesamt 125 Tonnen Tomaten auf die Menge warfen.

