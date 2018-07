Caen (SID) - Fabienne Lütkemeier ist mit einem durchwachsenen Auftritt in die Einzelwettbewerbe der Dressur-WM in Caen gestartet. Die Paderbornerin erzielte im Grand Prix Special mit dem 14 Jahre alten Wallach D'Agostino 74,062 Prozentpunkte und muss um den Einzug in die Kür der besten 15 Paare am Freitag bangen.

Nach Lütkemeier gingen noch Kristina Sprehe (Dinklage) mit Desperados und Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Damon Hill ins Viereck. Für Isabell Werth (Rheinberg) indes ist die WM wegen einer Verletzung ihres Pferdes Bella Rose beendet.