Bonn (SID) - Mannschafts-Säbelweltmeister Matyas Szabo fällt verletzungsbedingt für den Saisonstart aus. Der Dormagener zog sich in der vergangenen Woche einen Kreuzbandanriss zu. Dies teilte der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) am Mittwoch mit.

"Damit fällt für ihn der Start in die Weltcup-Saison 2014/2015 in Dakar Anfang November aus", teilte Dormagens Cheftrainer Olaf Kawald mit, "zum Glück muss die Verletzung nicht operativ behandelt werden, aber er wird wohl mindestens sechs bis acht Wochen komplett aussetzen müssen".

Der 23-jährige Matyas Szabo, Sohn von Bundestrainer Vilmos Szabo, hatte vor gut einem Monat gemeinsam mit seinen Vereinskollegen Nicolas Limbach, Max Hartung und Benedikt Wagner überraschend Team-WM-Gold im russischen Kasan erkämpft.

"Ich gehe natürlich davon aus, dass Matyas pünktlich zum Start in die Olympia-Qualifikation wieder fit ist", sagte Kawald. Am 1. April 2015 starten die deutschen Fechterinnen und Fechter in die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro.