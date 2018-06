Hamburg (SID) - Im Duell der möglichen deutschen Olympia-Bewerber sieht Welthockeyspieler Tobias Hauke Hamburg vorn. Berlin habe lediglich den altbewährten "Hauptstadtbonus".

"Ich sehe den Vorteil Hamburgs gegenüber Berlin darin, dass wir eine einmalige Infrastruktur haben, die auch Wasser beinhaltet," sagte der Kapitän des Harvestehuder THC dem SID: "Optimale olympische Städte müssen Wasser beinhalten, um einen Zusammenhalt zwischen den Sportarten zu gewährleisten." Für den 26-jährigen Olympiasieger sei seine Geburtsstadt "einfach eine Sportstadt".

2013 scheiterte die Münchner Bewerbung um die Winterspiele 2022 an einem negativen Votum der Bürger, mit einer Ablehnung durch die Hamburger rechnet Hauke indes nicht: "Sport ist so präsent in dieser Stadt. Das ist es, was die Leute hier wirklich begeistert", sagte der Europameister.

Wer die Sommerspiele 2024 austrägt, wird 2017 entschieden, bis Ende 2015 muss eine Bewerbung beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) vorliegen. Möglich ist allerdings auch eine Bewerbung für einen späteren Termin. Die Entscheidung darüber will der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) im Dezember fällen.