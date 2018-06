New York (SID) - Der fünfmalige US-Open-Champion Roger Federer ist in Flushing Meadows mit einem souveränen Sieg ins Turnier gestartet. Der 33 Jahre alte Schweizer, in New York an Nummer zwei gesetzt, setzte sich gegen Marinko Matosevic (Australien) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) durch. Federer trifft nun erneut auf einen Spieler aus Down Under. In Runde zwei wartet Aufschlag-Weltrekordler Sam Groth.

Mit seinem Sieg beim Masters in Cincinnati hatte sich Federer endgültig in den Favoritenkreis für die US Open gespielt. Gegen Matosevic gelang dem "König der Nacht" sein 23. Sieg in der Night Session des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Öfter als Federer hat niemand unter dem Flutlicht des Arthur Ashe Stadiums triumphiert.