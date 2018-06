Ankara (AFP) Der scheidende türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hat vor seinem Wechsel ins Präsidentenamt versichert, dass sich die Politik der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) nicht ändern werde. Auch nach der Übergabe der Führung von Regierung und Partei an Außenminister Ahmet Davutoglu werde der politische Kurs beibehalten, sagte Erdogan am Mittwoch in einer zweistündigen Rede vor zehntausenden AKP-Anhängern in einem Stadion von Ankara. Später sollte mit der Wahl Davutoglus die Machtübergabe offiziell vollzogen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.