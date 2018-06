Genf (AFP) Die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) verbreitet in den von ihr kontrollierten Gebieten in Syrien nach Einschätzung der Vereinten Nationen mit öffentlichen Hinrichtungen, Amputationen und Auspeitschungen Angst und Schrecken. Hinrichtungen auf öffentlichen Plätzen seien vor allem in den nördlichen Regionen um Rakka und Aleppo zu einem "üblichen Spektakel an Freitagen" geworden, erklärte eine vom UN-Menschenrechtsrat eingesetzte Untersuchungskommission am Mittwoch in Genf. Sogar Kinder würden dazu gezwungen, bei Enthauptungen und Erschießungen zuzuschauen.

