Montréal (AFP) Hollywoodstar Leonardo DiCaprio hat den "Ice Bucket Challenge" nicht nur angenommen, sondern gleich mit einer Aktion für den Umweltschutz in Kanada verbunden. In einem Video auf seiner Facebook-Seite trat der US-Schauspieler an der Seite von zwei Anführern der Ureinwohner Kanadas auf, die gegen die umstrittene Ausbeutung von Ölsand mobil machen. DiCaprio befindet sich derzeit in der westlichen Provinz Alberta, um einen Dokumentarfilm über die Förderung von Ölsand und die Folgen für Umwelt und Bevölkerung zu drehen.

