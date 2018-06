Zürich (SID) - Der ehemalige Schweizer Ski-Rennläufer und Olympiamedaillen-Gewinner Karl Molitor ist tot. Er verstarb nach Angaben seiner Familie bereits am Montag im Alter von 94 Jahren. Der 1920 in Wengen geborene Molitor gewann bei den Olympischen Spielen 1948 in St. Moritz Silber in der Kombination und Bronze in der Abfahrt, 1939 war er in Zakopane bereits WM-Dritter in der Abfahrt gewesen. Darüber hinaus gelangen "Moli" elf Siege bei den Lauberhorn-Rennen in seinem Heimatort, später war er dort 35 Jahre lang deren Renndirektor.