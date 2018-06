Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August um 30 000 auf rund 2,9 Millionen gestiegen. Das sind 44 000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Bundesagentur-Chef Frank-Jürgen Weise sagte, die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt setze sich tendenziell fort. Auch für die nächste Zeit erwarten die Bundesagentur keine wesentlichen Änderungen.

