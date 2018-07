Brüssel (AFP) In Belgien steht nach einem Medienbericht eine vierköpfige Familie wegen Drogenhandels vor Gericht. Die über 60 Jahre alten Eheleute und ihre Kinder im Alter von 27 und 40 Jahren sollen nach Schätzung der Staatsanwaltschaft durch den Verkauf von Marihuana in vier Jahren mindestens 144.000 Euro verdient haben, berichtete die Agentur Belga mit Blick auf den am Donnerstag in Lüttich begonnenen Prozess.

