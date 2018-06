Köln (AFP) Bei der Lufthansa-Tochter Germanwings werden am Freitagmorgen wegen des angekündigten Streiks der Piloten 70 Prozent der Flüge ausfallen. Gestrichen werden müssen 116 von 164 Flügen, wie Germanwings am Donnerstag mitteilte. 15.000 Passagiere könnten ihren Flug nicht antreten. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat einen Ausstand von 06.00 Uhr morgens bis 12.00 Uhr mittags angekündigt, und zwar an allen deutschen Flughäfen.

