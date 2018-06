Berlin (AFP) Die Bundestagsfraktionen von SPD und Union haben sich nach Angaben aus Koalitionskreisen auf einen gemeinsamen Antrag zu den Waffenlieferungen in den Irak geeinigt. Über diesen solle der Bundestag am Montag abstimmen, hieß es am Donnerstag in den Kreisen weiter. Über die genauen Formulierungen werde derzeit noch beraten.

