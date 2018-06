Den Haag (AFP) Die Polizei hat in den Niederlanden und Deutschland zwei Männer festgenommen, die Dschihad-Kämpfer für den Irak und Syrien angeworben haben sollen. In Deutschland wurde neben einem 32-jährigen Mann auch eine 24-jährige Frau gefasst, wie die Polizei in Den Haag mitteilte. Ein 24-jähriger Mann wurde demnach in den Niederlanden festgenommen.

