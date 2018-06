Hofheim (AFP) Die Möbelhauskette Ikea bietet ab sofort in Deutschland ein unbefristetes Rückgaberecht für einen Großteil ihrer Waren. "Artikel, die bei uns gekauft wurden, können unter Vorlage des Kassenbons zurückgebracht werden", sagte am Donnerstag in Hofheim eine Ikea-Sprecherin und bestätigte damit einen Bericht der "Lebensmittelzeitung". Die Kunden bekämen dann den bei Kauf gezahlten Preis wieder erstattet.

