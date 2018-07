Berlin (AFP) In der Diskussion um Waffenlieferungen Deutschlands an die Kurden im Nordirak hat Unions-Fraktionschef Volker Kauder mögliche Waffentypen benannt. "Sie brauchen panzerbrechende Waffen, Minenräumgeräte, Nachtsichtgeräte sowie Gewehre und Munition", sagte Kauder dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe). Deutschland müsse "so schnell als möglich" liefern. "Ansonsten würden die Terroristen von der IS wahrscheinlich auch noch in Kurdistan einfallen", fügte Kauder hinzu und forderte zugleich humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge aus den Kampfgebieten im Irak.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.