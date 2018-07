Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich bei einer Westbalkankonferenz in Berlin für eine rasche Integration von sechs weiteren Staaten der Region in die Europäische Union stark gemacht. "Wir möchten, dass der Beitrittsprozess schnell läuft", sagte Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama am Donnerstag im Kanzleramt. Sie verwies auf den bereits vollzogenen Beitritt Sloweniens und Kroatiens, die an dem Treffen neben den Beitrittskandidaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien teilnahmen.

