Essen (AFP) Der gerade von der österreichischen Signa-Holding übernommenen Warenhauskette Karstadt geht weiter Führungspersonal verloren. Vorstandsmitglied Rüdiger Hartmann scheide auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus, teilte Karstadt am Donnerstag in Essen mit. Seit Dezember 2012 habe Hartmann die Bereiche IT, Logistik, Immobilien und Strategieentwicklung verantwortet und sei außerdem Geschäftsführer der Karstadt-Restaurantkette Le Buffet gewesen.

