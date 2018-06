Mons (AFP) Die Nato hat Russland vorgeworfen, militärisch massiv in der Ukraine aktiv zu sein. Die vergangenen zwei Wochen zeigten eine "bedeutende Eskalation" der militärischen Einmischung Moskaus, sagte der Nato-General Nico Tak am Donnerstag im belgischen Mons. Die Allianz veröffentlichte Satellitenbilder, die dies belegen und unter anderem einen Konvoi russischer Artillerie-Einheiten in der Ukraine zeigen sollen.

